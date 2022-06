Einloggen und lossurfen : Stadt bietet jetzt freies WLan in St. Tönis und Vorst

Mit zwei Klicks können sich Bürger einloggen und surfen (Symbolbild). Foto: dpa/dpa, hsc dna

Tönisvorst Das Projekt soll die Ortskerne attraktiver machen. Mit nur zwei Klicks können sich Bürger einloggen und und ganz einfach mobil lossurfen.

In St. Tönis und Vorst gibt es jetzt freies WLan im Ort. Damit können sich Bürger in Vorst mit zwei Klicks im Bereich Markt (vor der Kirche), Clevenstraße und einem Teil der Kuhstraße einloggen und mit Smartphone oder Tablet im Internet surfen. Mitversorgt wird auch die Seniorenbegegnungsstätte, Markt 3. In St. Tönis sind die Bereiche Hochstraße (zwischen Antoniusstraße und Friedensstraße), Rathausplatz, Seulenhof und der Innenbereich der Bücherei nun mit WLan versorgt und über Zugangspunkte erschlossen worden.

Wie es geht, erklärt Wirtschaftsförderer Markus Hergett: „Einfach in den WLan-Einstellungen der Endgeräte das Netz ,WiFi4EU Stadt Tönisvorst‘ auswählen, zwei Häkchen auf der Anmeldeseite setzen, und los geht‘s. Jedem Nutzer stehen zeitlich unbegrenzt bis zu zehn MBit/s im Download und 2,5 MBit/s im Upload zur Verfügung.“ Das Angebot, so beobachteten es Mitarbeiter der Stadtverwaltung, werde von Menschen jeden Alters gern angenommen. Das habe sich in den vergangenen Tagen in der Testphase gezeigt. Sicherheitsbedenken müssten Bürger dabei nicht haben, erklärt Hergett: „Wir haben viel Wert auf Sicherheit gelegt, einen deutschen Dienstleister mit deutschen Servern ausgewählt.“

Das Projekt WiFi4EU wird von der Europäischen Union gefördert und wurde in den vergangenen Monaten unter Federführung der städtischen Wirtschaftsförderung in Tönisvorst mit Unterstützung von Gebäudemanagement und IT umgesetzt. Das Projekt soll im Rahmen der Förderung zunächst drei Jahre laufen, Wirtschaftsförderer Hergett ist aber überzeugt davon, dass auch nach Ablauf dieser Zeit den Bürgern weiterhin freies WLan angeboten werden kann, „schließlich haben wir jetzt dafür die Infrastruktur geschaffen.“

Bürgermeister Uwe Leuchtenberg (SPD) den „Startschuss“ für den freien WLan-Zugang in beiden Ortsteilen. Das Angebot soll dazu beitragen, die Attraktivität der Ortskerne zu erhöhen. Leuchtenberg: „Ich freue mich sehr, dass wir mit der Aktivierung von WiFi4EU einen wichtigen Schritt hin zur weiteren nachhaltigen Optimierung der Aufenthaltsqualität in wesentlichen Teilen unserer beiden Tönisvorster Innenstädte machen.“

