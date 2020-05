Vorst : Stadt sucht Abnehmer für bunte Steinreihe aus Vorst

Vorst Mitarbeiter des Tönisvorster Bauhofs haben die bunt bemalten Steine entlang der Schlufftrasse eingesammelt und verwahren sie. Die Stadt sucht nun Ideen, wie die Aktion bewahrt werden kann.

Entlang der Schlufftrasse in Vorst, unweit vom Medikamentenhilfswerk Action Medeor, ist eine bunte Reihe aus Steinen entstanden. Diese bemalten Steine – wohl meist von Kindern dort hingelegt und offenbar für viele ein Symbol für den Zusammenhalt in der Apfelstadt während der Corona-Pandemie – müssen allerdings weichen, teilt die Tönisvorster Stadtverwaltung mit: „Ansonsten kann die Stadt die Bankette nicht mähen.“ Die Steine würden sich in dem Mäher verfangen und die Mähblätter zerstören. „Und da, wo die Steine jetzt friedlich liegen und Spaziergänger erfreuen, wären sie dann ohnehin nicht mehr“, sagt Stadtsprecherin Catharina Perchthaler.