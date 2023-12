Für krebskranke Kinder St. Töniser Unternehmer unterstützt Hospizstiftung

Er sei mit dem Thema Hospiz durch Gespräche mit Hospiz-Leiter Alexander Henes in Berührung gekommen und habe sich dann damit auseinandergesetzt, so Hölters. Professor Roland Besser (Vorsitzender Hospiz Stiftung Krefeld) und Alexander Henes (Gesamtleiter Hospiz und Hospiz Stiftung Krefeld) gaben einen Einblick in die Arbeit des Teams aus Haupt- und Ehrenamtlern und -amtlerinnen: Es gehe darum, den Gästen soviel Lebensqualität und Selbstständigkeit wie möglich zu erhalten. Wichtig seien auch Angebote im Bereich Seelsorge oder durch einen Psychologen, wenn es gelte, am Lebensende noch Konflikte zu lösen, so Henes. Er und Besser dankten den Besuchern für die Unterstützung. „Sie sind Teil dessen, was das Hospiz braucht – Menschen mit Mitgefühl und Anteilnahme für die Situation unserer Gäste an ihrem Lebensende“, sagen sie.