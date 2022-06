Kirschen pflücken auf dem St. Töniser Obsthof : Spaß und Sparen beim Selbstpflücken

St. Tönis Auf dem St. Töniser Obsthof rücken Familien der Natur näher: Dort bieten Bernd Fruhen und Jacqueline Huhndorf Obst zum Selberpflücken an. Jetzt gibt es frische Kirschen und Beeren, bis zum Herbst folgen weitere Obstsorten.

Zeiten In den Obstanbauflächen am St. Töniser Obsthof, Düsseldorfer Straße 4 in Tönisvorst, kann das Obst montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, samstags von 8 bis 17.30 Uhr sowie sonn- und feiertags von 10 bis 17.30 Uhr selbst gepflückt werden.

Aber nicht nur die Kirschen locken in dieser Zeit. Die Johannisbeeren, rote wie schwarze, sind ebenfalls schon reif. „Die schwarzen Johannisbeeren sind etwas für Liebhaber. Sie sind sehr gesund, aber nicht so süß wie die rote Variante“, sagt Huhndorf. Bei den frühen Sorten der Johannisbeeren, die jetzt mitten im so genannten Erntefenster reifen, kann es vorkommen, dass die Rispen nicht komplett ausgebildet sind. „Das liegt daran, dass nicht alle Blüten von den Bienen bestäubt worden sind. Wenn sie blühen, ist es oftmals noch kühler, und dadurch fliegen die Bienen nicht aus. Bei den späteren Sorten tritt dies nicht auf, weil die Bienen aufgrund wärmerer Temperaturen kontinuierlich ausfliegen“, erklärt Fruhen. Neben den Johannisbeeren sind die Stachel- und die Himbeeren ebenfalls schon reif. Bei den Blaubeeren muss noch ein wenig gewartet werden. Die ersten verfärben sich langsam. Warten gilt auch noch für die Brombeeren. Die Aroniabeeren sind in rund vier Wochen erntereif. „Das sind wahre Vitamin-C-Bomben“, sagt Huhndorf.

Mit dem Angebot, Obst selbst zu pflücken, möchte Fruhen die Menschen ein wenig näher an die Natur heranführen. „Viele Leute kennen das Obst nur noch aus dem Geschäft. Sie wissen gar nicht, wie es wächst und wann es geerntet wird. Ich denke, wer selbst pflückt, bekommt eine andere Wertschätzung und sieht auch, wie viel Arbeit in den Kulturen und der Ernte steckt“, sagt Fruhen. Obst ernten ist Handarbeit, was sich auch in den Preisen widerspiegelt. All das möchte der Obstbaumeister vermitteln. Ein guter Pflücker schaffe es in einer Stunde, vier bis fünf Kilogramm Himbeeren oder Blaubeeren zu ernten, erklärt Fruhen. Ein weiterer Vorteil des eigenen Einsatzes ist der günstigere Preis: Wer selbst pflückt, zahlt rund die Hälfte gemessen an dem, was er im Hofladen zahlt. Hier kann man auf bereits gepflückte Produkte zurückgreifen. „Sein Obst selbst ernten kann auch ein schöner Familienausflug sein, wobei bei uns neben dem Hofladen auch Streichelzoo, Volleyballplatz und Café locken“, sagt Fruhen.