Karitatives Engagement in St. Tönis St. Töniser Autohändler unterstützt Kinder im Hospiz

Für viele Unternehmerinnen und Unternehmer ist es wichtig, sich auch karitativ in der Umgebung einzubringen. In der Wirtschaft läuft das unter dem Titel „Corporate Citizenship“, also das Unternehmen als Einwohner der Stadt, der sich auch einbringt. In eben diesem Sinne ist auch das Unternehmen Auto Heisig aktiv und spendet einmal mehr an das Stups Kinderzentrum in Krefeld.