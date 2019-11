Szenische Lesung : Wenn die Liebe auf den Alltag trifft

Auf großen Anklang stieß die szenische Lesung von Leslie Malton und Felix von Manteuffel. Damit ist die Kulturreihe „Götterspeise“ eröffnet. Foto: JA/Lübke, Kurt (kul)

St. Tönis Mit einer szenischen Lesung, für die die Schauspieler Leslie Malton und Felix von Manteuffel in die evangelische Kirche St. Tönis gekommen sind, hat die Kulturreihe „Götterspeise“ die neue Spielzeit eröffnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephanie Wickerath

„Wenn Sie sie sehen, kennen Sie sie“, stellt Daniela Büscher-Bruch, Pfarrerin der evangelischen Christusgemeinde St. Tönis, die Protagonisten des Abends den etwa 80 Gästen bei der Begrüßung vor. Und tatsächlich: Jeder hat Leslie Malton und Felix von Manteuffel schon einmal gesehen, denn beide haben in den vergangenen Jahren in etlichen Film- und Fernsehproduktionen mitgespielt.

Die gestandenen Schauspieler eröffneten am Freitagabend die neue Spielzeit von „Götterspeise“, eine Kulturreihe, die die evangelische Kirchengemeinde gemeinsam mit der Krefelder Kulturagentur Schneider-Watzlawik ins Leben gerufen hat. Unterstützt wird das Programm, das pro Spielzeit vier Kulturabende in dem atmosphärischen Gotteshaus an der Hülser Straße anbietet, außerdem vom Stadtkulturbund Tönisvorst.

Info Musikalisch geht es weiter „Merry BriX-mas“ ist der nächste Abend der Kulturreihe „Götterspeise“ in der evangelischen Kirche überschrieben. Am 6. Dezember, 20 Uhr, werden die Mezzosopranistin Kerstin Brix und der Pianist Christian Zatryp erwartet. Karten gibt es beim Stadtkulturbund unter der Nummer 02151-994 295 oder über www.stadtkulturbund-toenisvorst.de.

Die beiden Protagonisten des Abends betreten unter Beifall den Altarraum und beginnen, ohne sich mit einer Vorstellung oder Begrüßung der Zuhörer aufzuhalten, direkt mit dem ersten Text. „Der Tisch aus Birnbaum“ heißt die Geschichte, die Felix von Manteuffel vorliest. Entnommen ist die Novelle, wie die anderen Kurzgeschichten des Abends auch, dem Buch „Ach, die Frauen“, eine Auswahl der Erzählungen von Alberto Moravia, einem italienischen Schriftsteller, der zu den Klassikern des 20. Jahrhunderts zählt.

Seinen literarischen Höhepunkt hatte Alberto Moravia in den 40er und 50er Jahren, was den Texten teilweise anzumerken ist. Das Leitmotiv der Erzählungen ist die Liebe. Wie gewinnt man sie, wie verteidigt man sie, wie geht sie verloren? Besonders scheint den Autor, der 1990 starb, interessiert zu haben, warum Mann und Frau zu einem Paar werden, was sie beieinander hält, was sie voneinander abstößt.

In den sechs 15- bis 20-minütigen Geschichten, die Leslie Malton und Felix von Manteuffel vortragen, schildert Moravia die Schicksale seiner Paare drastisch, lebendig, unsentimental und teilweise heiter. Und weil der Erzähler mal als Mann, mal als Frau auftritt, werden beide Seelenseiten beleuchtet. In St. Tönis übernimmt von Manteuffel die Texte, in denen der Erzähler männlich ist, Leslie Malton liest die Texte der weiblichen Erzählerin vor.

Obwohl sich die Stimmen der beiden sehr unterscheiden – von Manteuffel hat einen brummenden Bass, während die Stimme von Leslie Malton klar und hell wie Glas klingt - wirkt die Lesung zunächst steif und statisch, zumal beide hinter schwarzeingepackten Stehtischen sitzen. Zwar suchen beide immer wieder den Blickkontakt mit den Zuhörern und besonders Leslie Malton unterstreicht einige Sätze mit lebendiger Gestik, aber insgesamt verdient diese Art des Vertrags den Titel „szenische Lesung“, mit dem der Abend überschrieben war, nicht.