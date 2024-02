Einkaufen in St. Tönis Warum das Fachgeschäft Foto Storm schließt

Im Jahr 2012 eröffnete das Fachgeschäft „Foto Storm“ in der Innenstadt in St. Tönis an der Ecke Hochstraße/Krefelder Straße. Nun heißt es für die Kunden Abschied nehmen. Am 14. März schließt der Laden zum letzten Mal seine Türen. Diese Entscheidung hat sich Inhaber Klaus Storm nicht leicht gemacht. „Seit Corona ist die Entwicklung im Einzelhandel sehr schwierig. Noch immer hat sich das Kaufverhalten der Bevölkerung nicht normalisiert“, erklärt der Fotofachmann. Auch der technische Fortschritt habe sich schlecht auf das Geschäft ausgewirkt. „Der Markt wird immer weniger frequentiert, weil das Smartphone heute alles übernimmt. Früher habe ich viele Kleinkameras verkauft, die braucht heute niemand mehr“, betont er. Heute setzen die Hersteller vor allem auf Ware, die in einem preislich deutlich höheren Segment liegt.