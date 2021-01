Einbruch in St. Tönis : Unbekannte erbeuten Laptop aus Reihenhaus

Symbolfoto. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

St. Tönis Am Dienstag zwischen 18.40 und 20Uhr brachen Unbekannte durch einKüchenfenster im rückwärtigen Bereich eines Reihenhauses am Kirchenfeld in St. Tönis ein. Das teilt die Polizei mit. Der oder die Einbrecher durchsuchten das ganze Haus und stahlen nach ersten Erkenntnissen der Polizei einen Laptop.

Hinweise auf Verdächtige und Beobachtungen nimmt die Polizei unter Tel. 02162 377-0 entgegen.

(RP)