Medizinisches Versorgungszentrum in St. Tönis Umzugspläne des MVZ sind ins Stocken geraten

Ziel sei es, so hieß es damals weiter, in den Gewerbepark Maysweg zu ziehen und dort ein saniertes Objekt zu mieten, so Alexianer-Sprecher Frank Jezierski seinerzeit. Angestrebt wurde ein Umzug Ende 2023. Auf Nachfrage unserer Redaktion, was aus den Umzugsplänen wurde, teilte Jezierski nun lediglich mit, dass es zurzeit noch nichts Konkretes zu sagen gebe. „Die Alexianer-Dachgesellschaft arbeitet an einer guten Lösung für den Standort an der Hospitalstraße. Dabei spielt die Weiterentwicklung des MVZ in Tönisvorst eine wichtige Rolle.“ Das MVZ ist organisiert wie eine Praxisgemeinschaft und bietet ambulante medizinische Versorgung in den Fachgebieten Chirurgie, Unfallchirurgie und Orthopädie, Neurologie und Psychiatrie sowie Urologie. Patientinnen und Patienten können die Leistungen wie beim Facharztbesuch in Anspruch nehmen.