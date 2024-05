Rupert-Neudeck-Gesamtschule in St. Tönis Theaterstück zwischen LGBTQ und Alkoholmissbrauch

Doch was ist jetzt eigentlich das Kernthema des Stücks? „Ich denke, das ist nicht so wichtig“, sagt Sam „Generell ist es bei vielen Transpersonen oder anderen Mitgliedern der LGBTQIA+-Gemeinde so, dass sie gerade in der Jugend sehr unglücklich sind und oft auch in Alkohol flüchten. Von daher passt es schon gut, dass eben beides in einem thematisiert ist.“ Welches Thema das wichtigere ist, solle jeder Betrachter für sich entscheiden.