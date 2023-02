Auch alte Tankstelle am Westring Thema Geplante Bebauung auf Schulhof ärgert Anwohner

Beim ersten Projekt handelt es sich um die seit vielen Jahren brach liegende Tankstelle am Westring. Auf dem Gelände soll nun ein dreigeschossiges Wohngebäude mit Staffelgeschoss und 22 Wohneinheiten untergebracht werden. Während dazu die Bürger in den kommenden Wochen Stellungnahmen abgeben können, ist das für das Bauprojekt an der GGS Corneliusstraße bereits geschehen. In der Sitzung am Donnerstag werden die Politiker unter anderem die Argumente der Anwohner abwägen. Diese kritisieren unter anderem die Verkleinerung des Schulhofs, zumal die Schule auch noch einen Anbau erhalten soll. Laut Stadtverwaltung steht den Kindern aber trotzdem noch genügend Schulhoffläche zur Verfügung. Zudem sei es vorrangiges Ziel der Stadt Tönisvorst, „dem vorherrschenden Wohnungsdruck durch die Nutzung von Potenzialen der Innenentwicklung entgegenzuwirken“.