Retten, löschen, bergen, schützen Freiwillige Feuerwehr in St. Tönis stellt sich vor

Die Arbeit der Feuerwehr konnte der Nachwuchs darüber hinaus bei einer Löschübung kennenlernen. Hier erfuhren die Kinder, wie man mit einem Feuerlöscher umgeht, und durften auch selbst einen kleinen Brand löschen. Eine Bastelstation sowie verschiedene kleine Spiele gehörten ebenfalls zu den Aufgaben der begeisterten Kinderbrandmeister. „Wir freuen uns sehr, den Kindern so die Arbeit der Feuerwehr näherzubringen. Im Einsatz möchten wir natürlich keine Passanten in der Nähe haben, daher bietet sich ein solcher Aktionstag an, um die Feuerwehrarbeit vorzustellen“, erklärte Gläser. Für leuchtende Augen bei großen und kleinen Besuchern sorgte auch die Fahrzeugausstellung. Neben den Löschfahrzeugen und der großen Drehleiter zeigten die Mitglieder des Löschzuges ein Dekontaminationsfahrzeug sowie die verschiedenen Mannschaftstransportwagen. Mit viel Expertise erklärten die Wehrleute den Zuhörern die einzelnen Funktionen. Natürlich durfte in dem ein oder anderen Fahrzeug auch Probe gesessen werden.