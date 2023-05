Spendenaktion in Tönisvorst Grundschule läuft für den guten Zweck

Für Schulen, insbesondere für Grundschulen, gehören heute so genannte Sponsorenläufe beinahe zum Alltagsgeschäft. Viele Schulen beteiligen sich an diesen Aktionen, um Geld für die unterschiedlichsten Projekte und Veranstaltungen – manchmal solche der eigenen Schule, oft auch für externe Zwecke – zu sammeln. Einen solchen Lauf veranstaltete nun die Gemeinschaftsgrundschule an der Hülser Straße in St. Tönis. Dabei nahmen alle Schülerinnen und Schüler der Schule Teil. Diese hatten im Vorfeld die Aufgabe erhalten, im Familien und Freundeskreis nach Sponsoren zu suchen, die für die gelaufenen Kilometer einen kleinen Spendenbeitrag zahlen würden.