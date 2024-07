Sommerferien zu Hause Kinder reisen im JFZ um die Welt

Beim diesjährigen Sommerferienprogramm im JFZ ist eine Reise um die Welt angesagt. „Bei uns geht es immer bunt und vielfältig zu, und das möchten wir mit unserem aktuellen Sommerferienmotto verdeutlichen“, sagt Wackers. In dem jeweils einwöchigen Programm – beide Wochen waren ausgebucht – stehen so die unterschiedlichsten Länder mittels verschiedenster Bastelaktionen im Mittelpunkt. „Gestartet sind wir in Kroatien mit der Pager Spitze“, sagt die Einrichtungsleiterin. Mithilfe von Tortenspitze, Stoffmalfarben und Schwämmchen gestalteten die Teilnehmer eine eigene Kissenhülle mit Spitzenmotiven.