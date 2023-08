Luka Zovko präsentiert seinen Song „Ozean“ St. Töniser veröffentlicht erstes Musikvideo

Vor zehn Jahren stand Luka Zovko mit Gitarre und Hut an manchen Wochenenden in den Fußgängerzonen von Kempen, Krefeld, Köln oder Düsseldorf und sang Lieder von Cat Stevens – und das Geld, das die Passanten in seinen Gitarrenkasten warfen, klimperte. „Als Kind hat man für Straßenmusik recht viel Geld bekommen“, sagt Luka, der in St. Tönis mit Blick auf den Wasserturm aufgewachsen ist, lachend. Damals war er zwölf Jahre alt, heute ist er 22, lebt in Wien, nennt sich LUKA und hat ein paar aufregende Tage hinter sich. Denn am Freitag erschien seine erste, selbst geschriebene, komponierte und produzierte Single „Ozean“ inklusive Musikvideo auf allen gängigen Plattformen. Binnen weniger Stunden wurde das Musikvideo auf Youtube mehr als 1000 mal aufgerufen. „Die Resonanz war größer, als ich erwartet hatte“, sagt Luka.