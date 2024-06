Schulzentrum und GGS Corneliusfeld in St. Tönis Schulen bereiten bauliche Probleme

Gleich drei drängende Schulthemen beschäftigten die Mitglieder des Tönisvorster Ausschusses für Bauen, Gebäude und Liegenschaften in ihrer jüngsten Sitzung: Im Keller des Schulzentrums Corneliusfeld gibt es erneut einen erheblichen Grundwassereinbruch mit schwerwiegenden Folgen, die Arbeiten am Anbau der Gemeinschaftsgrundschule Corneliusstraße verzögern sich deutlich, und für die Rupert-Neudeck-Gesamtschule wird an einer Container-Lösung gearbeitet, um der Platzprobleme Herr zu werden.