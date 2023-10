Flächen im Nordosten von St. Tönis Politik will viele Ideen für neues Wohngebiet

Bereits im Februar 2022 hatte der Planungsausschuss die Verwaltung beauftragt, die Flächen östlich der Straße Steinheide, die im Regionalplan als Allgemeiner Siedlungsbereich dargestellt sind, mit in die Überlegungen der Erweiterung des Flächennutzungsplanes und der Entwicklung eines Bebauungsplanes für ein neues Wohngebiet im Nordosten von St. Tönis einzubeziehen. Die Grundstückseigentümer sollten gefragt werden, ob diese an einer solchen Entwicklung interessiert sind. Diese Abfrage habe ergeben, dass seitens der Grundstückseigentümer „Interesse an einer städtebaulichen Entwicklung der Flächen besteht“, so die Verwaltung. Zur Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen müssen sowohl der Flächennutzungsplan der Stadt Tönisvorst als auch der erforderliche Bebauungsplan aus dem Regionalplan Düsseldorf entwickelt werden, wozu weitere Abstimmungsgespräche mit der Bezirksregierung Düsseldorf geführt werden müssen.