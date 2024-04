Am 20. April in St. Tönis Pfadfinder sammeln Kleiderspenden und alte Schuhe

Es könne passieren, dass Bürger die Altkleidersäcke an die Straße stellen und diese aus Versehen nicht eingesammelt würden, weil sie etwas versteckt stünden oder der Spender den Beutel nicht rechtzeitig herausgestellt habe. In diesem Fall sollen sich die Bürger bei den Pfadfindern melden. Es besteht aber auch die Möglichkeit, nicht mehr benötigte Kleidung direkt in den Altkleidercontainer am Pfadfinderhaus, Rosental 10d in St. Tönis, zu geben. Den haben die Pfadfinder seit dem Frühjahr 2018. Dort können jederzeit Altkleider und Schuhe, verpackt in Tüten, abgegeben werden.