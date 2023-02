Medinzinische Versorgung in Tönisvorst Das MVZ zieht um, die Geriatrie schließt

Die Alexianer-Gruppe plant umfangreiche Veränderungen ihres Angebotes in Tönisvorst: Sie schließt ihr Angebot der stationären geriatrischen Rehabilitation im ehemaligen Krankenhaus in St. Tönis zum 30. Juni – und das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) soll von der Hospitalstraße an einen neuen Standort in Stadtzentrumsnähe umziehen „und dort stabil und sicher in die Zukunft geführt werden“. Das teilten die Alexianer am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit. Zuvor hatte es eine Mitarbeiterversammlung gegeben.