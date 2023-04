Angebot am Rewe-Parkplatz in St. Tönis Mit der Schenke-Ecke ist bald Schluss

. Eigentlich wollte Susanne Lorenz vor vier Jahren, als sie am Alten Graben am Rewe-Parkplatz ein kleines weißes Schränkchen aufbaute und darin sowie darauf Bücher, Dekoartikel und Co. verteilte, ein stückweit den Nachlass ihres Vaters verschenken, statt alles wegzuwerfen. „Es gibt so viele Dinge, die man selber zu viel hat oder nicht mehr braucht, mit denen man aber anderen Menschen eine Freude machen kann“, sagt Lorenz. Am Rand des Gartenzaunes ihres Hauses, in dem sie wohnt und ihre Praxis für Shiatsu und Psychotherapie betreibt, ging ihre Schenke-Ecke an den Start.