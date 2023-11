Ehrenamt in Tönisvorst Ehrenamtler zieht sich mit 84 Jahren zurück

Sechs Jahre lang hat Heiner Aldenkirchs im Alexianer Seniorenhaus St. Tönis die Krankenkommunion ausgeteilt. Nun hat der 84-Jährige sein Ehrenamt in jüngere Hände gelegt. „Ich habe mit Frank Wende einen sehr guten Nachfolger gefunden“, stellt Aldenkirchs seinen 55 Jahre alten Nachfolger in der besagten Rolle vor, der schon seit ein paar Wochen jeden Freitagnachmittag im Seniorenhaus an der Geldener Straße anzutreffen ist.