Driehsen-Hof in St. Tönis : Ministerin Heinen-Esser bricht Lanze für die Landwirtschaft

Driehsen-Hof in St. Tönis

NRW-Ministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) im Gespräch mit Parteifreunden und Landwirten auf dem Driehsen-Hof in St. Tönis. Foto: Norbert Prümen

St. Tönis Es gebe viele Probleme, die gelöst werden müssten, sagte die NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser beim Gespräch mit Bauern in St. Tönis. Gastgeber war die Familie Driehsen.

Auf Einladung der CDU war NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser am Montagabend auf dem Hof der Familie Driehsen in St. Tönis zu Gast. „Das ist kein Show-Termin“, gab Bürgermeister Thomas Goßen (CDU) zu verstehen. Und die Ministerin sprach Klartext. Sie und ihr Ministerium wüssten, dass es viele „Baustellen“ gebe und dass immer neue Probleme gelöst werden müssten.

Die Ministerin begann mit dem Thema „Saisonarbeitskräfte“: „Wir sind da durch Corona schon in eine schwierige Situation gekommen.“ Im Gegensatz zu großen Betrieben und Schlachthöfen seien auf den Höfen nur kleinere Verstöße festgestellt worden. Zur Dürre-Problematik sagte sie: „Wir arbeiten an einem neuen Landeswassergesetz.“ Die Trinkwasserversorgung werde dabei Vorrang haben. Landwirte meldeten sich zu Wort, die Angst haben, irgendwann ihre Felder nicht mehr ausreichend bewässern zu können. Die Ministerin gab indirekt zu, dass diese Verunsicherung nicht ganz grundlos ist: „Wir leiden unter dem Klimawandel, und sie als Landwirte sind die Ersten, die das zu spüren bekommen“, erklärte Ursula Heinen-Esser. Es gelte, künftig Pflanzen anzubauen, die weniger Wasser brauchen. „Wir müssen da mehr in Forschung investieren“, sagte sie.