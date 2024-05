Finanzbildung in St. Tönis MEG-Schüler lernen im Sparkassen-Truck Hintergründe zu Geld und Wirtschaft

Oft wird das Schulsystem in Deutschland mit dem Vorwurf konfrontiert, dass die Absolventen hochkomplexe Kurvendiskussionen in der Mathematik vornehmen oder Gedichte von Goethe, Schiller oder Shakespeare diskutieren und kritisieren könnten, nicht aber eine Steuererklärung ausfüllen oder ein Konto eröffnen. Dieser Kritik hat das St. Töniser Michael-Ende-Gymnasium (MEG) jetzt in Kooperation mit der Sparkasse den Kampf angesagt.