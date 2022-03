Neue Schwellen werden installiert : Lösungen für Unfallschwerpunkt Kreuzung Nüss Drenk gesucht

An der Kreuzung in St. Tönis kommt es immer wieder zu Unfällen. Foto: Günter Jungmann

St. Tönis Vom 1. Januar 2021 bis zum 19. Januar 2022 ereigneten sich 36 Verkehrsunfälle an der Kreuzung – davon alleine 33 auf der Rechtsabbiegespur. Das soll sich nun ändern.

Quietschende Reifen sind an der Kreuzung Nüss Drenk/Südring/Oststring/Willicher Straße häufig zu hören, nicht selten scheppert‘s anschließend. Die Kreispolizei Viersen hat die Kreuzung in ihrem jüngsten Unfallbericht erneut als Unfallhäufungsstelle ausgewiesen. Insbesondere auf der Rechtsabbiegespur von Nüss Drenk kommend in Richtung Innenstadt (Ostring) kommt es häufig zu Auffahrunfällen. Jetzt war die Kreuzung auch Thema im Tönisvorster Ausschuss für Sicherheit, Ordnung und Verkehr.

Schon im Oktober 2020 hatte die örtliche Unfallkommission – bestehend aus Vertretern der Polizei, der Straßenbaulastträger Straßen NRW, Kreis Viersen und Stadt Tönisvorst sowie der städtischen Ordnungsbehörde – beschlossen, auf besagter Rechtsabbiegerspur statt des Verkehrszeichens „Vorfahrt gewähren” ein Stopp-Schild aufzustellen. Nach einem Jahr Erprobungsphase dann die Ernüchterung: Vom 1. Januar 2021 bis zum 19. Januar 2022 ereigneten sich 36 Verkehrsunfälle an der Kreuzung – davon alleine 33 auf der Rechtsabbiegespur. „Daher wurde die Begründung erneut als Unfallhäufungsstelle gemeldet und die örtliche Unfallkommission am 19. Januar 2022 einberufen“, schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Sitzungsvorlage.

Die Unfallkommission beschloss, auf der Abbiegespur drei Bodenschwellen zu installieren, die etwas höher sind als die bereits installierten, aber auch schon abgenutzten Bodenschwellen. Am Donnerstag soll damit begonnen werden, informierte Ordnungsamtsleiter Ralf Jeromin die Ausschussmitglieder. Motorradfahrer könnten gefahrlos an den Schwellen vorbeifahren. Die erste Bodenschwelle soll kurz vor der Haltelinie installiert werden, die zweite im Bereich der bereits vorhandenen Bodenschwelle und die dritte am Beginn des Kurvenbereichs, hinter dem auf dem Boden markierten Rechtsabbiegepfeil.