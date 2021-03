Projekt in St. Tönis : Barrierefreiheit dank Klingel und Rampe

St. Tönis In einer gemeinschaftlichen Aktion von Lebenshilfe, St. Tönis erleben, Volksbank, dem Reiterhof Caro und der Rupert-Neudeck-Gesamtschule ist die St. Töniser Innenstadt ein Stück barrierefreier geworden. 30 Klingeln und fünf mobile Rampen machen das Leben einfacher.

Klaus Storm vom gleichnamigen Fotogeschäft ist in eine Vorreiterrolle geschlüpft. Am Eingang seines Geschäfts an der Krefelder Straße ist die erste Funkklingel mit Schild in rollstuhlfahrergerechter Höhe montiert worden. Es ist eine kleine Klingel, aber sie hat eine große Wirkung, und sie wird künftig an vielen Geschäften, bei Dienstleistern und Ärzten in St. Tönis zu sehen sein. Die Funkklingeln erleichtern den Eintritt in Ladenlokale, deren Eingänge nicht barrierefrei sind.