Park am Wilhelmsplatz in St. Tönis Tanzen und dabei Gutes tun

St. Tönis · Tanzen und Spaß haben steht am kommenden Samstag, 16. September, im Park am Wilhelmsplatz in St. Tönis im Mittelpunkt. Valentina Meo, Inhaberin von LaTinas Dancestudio, lädt erstmalig zu einem Charity-Tanzworkshop unter freiem Himmel ein.

14.09.2023, 15:37 Uhr

Auch Zumba wird beim Workshop getanzt (Symbolfoto). Foto: dpa

Im Gepäck hat die Tanzlehrerin Zumba und Latin Style. Sie tanzt vor – und alle machen mit. Der Tanzspaß geht von 16 bis 17.15 Uhr. Jeder, ob jung oder alt, kann kostenfrei mitmachen und sich an der frischen Luft bewegen. Ein Einsteigen ist jederzeit möglich. Wer möchte, kann dazu gleichzeitig soziales Engagement zeigen. Meo stellt ein Spendensparschweinchen auf. Darin wird zugunsten der Krefelder Organisation Traumfänger gesammelt. Der Verein engagiert sich für schwer kranke Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Familien. Er versucht, bestehende Träume der Menschen mit lebenszeitverkürzenden Krankheiten zu realisieren. „Ich wollte gerne Menschen in Bewegung bringen und gleichzeitig etwas Gutes tun“, erklärt Meo ihre Beweggründe. Sie ist nun gespannt, wie ihr Angebot am Samstag ankommt.

(tre)