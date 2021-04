Evangelische Kirchengemeinde St. Tönis : So bereiten sich die Jugendlichen auf ihre Konfirmation vor

St. Tönis Die 41 Konfirmandinnen und Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde St. Tönis sind in der Pandemie kreativ geworden, um sich der Gemeinde kurz vor ihrer Konfirmation vorzustellen.

Die Ergebnisse sind bunt, kreativ und kommen von Herzen: In einem Projekt beschreiben die Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde St. Tönis anhand von bemalten, beklebten und sogar bepflanzten Schuhen, was sie in der Corona-Pandemie am meisten vermissen. Die Jugendlichen würden beispielsweise wieder ihre Freunde treffen, ihre Hobbys ausüben und auch in die Schule gehen wollen, berichtet Pfarrerin Daniela Büscher-Bruch: „Es ist anrührend, was bei dem Projekt herausgekommen ist.“