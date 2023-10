Straßen in St. Tönis Kreuzung Willicher Straße/Dammstraße ist eine Stolperfalle

Die Verwaltung stimmt zu und bestätigt in der Vorlage zur Sitzung, dass sich die Kreuzung in einem in einem schlechten Zustand befinde: „Die Oberfläche weist neben einer Ausmergelung des Asphaltes eine Rissebildung auf, und an vielen Stellen sind Abplatzungen der Oberfläche vorhanden.“ Auf den Übergänge für den Rad- und Fußweg gebe es sogar Stolperstellen. Die Abteilung Tiefbau habe im Rahmen der Unterhaltung mehrfach Ausbesserungsarbeiten durchgeführt – „diese sind jedoch nicht dauerhaft. Die Oberfläche zu sanieren, ist bereits seit mehreren Jahren durch die Fachabteilung geplant, allerdings wurde dies immer wieder aufgrund der möglichen Innenstadtplanungen verschoben“, schreibt die Verwaltung weiter und verweist auf die Planung eines neuen Verwaltungsgebäudes und einen möglichen Kreisverkehr an dieser Stelle.