Weihnachtssingen in St. Tönis Kinder erfreuen Passanten mit Weihnachtsliedern

In der Adventszeit haben die Kinder der Tönisvorster Kindertagesstätten regelmäßig die Passanten in der Fußgängerzone mit einer kleinen Gesangseinlage erfreut. Insgesamt fünf Mal fand das „Weihnachtssingen“ vor dem Rathaus in der St. Töniser Innenstadt statt. Am Freitagmorgen versammelten sich die Nachwuchssänger zum letzten Mal in diesem Jahr auf dem Rathausplatz, um gemeinsam die Weihnachtszeit einzuläuten.