Umfrage bei Verwaltungsmitarbeitern : Kunden-Abwanderung durch Campus-Projekt bleibt ungewiss

St. Tönis Wie viel Geld Mitarbeiter der Verwaltung in der St. Töniser Innenstadt ausgeben, wollte die GUT-Fraktion wissen. Hintergrund ist der diskutierte Wegzug von Verwaltung und Schulen.

Zahlen zur Kaufkraft würden zwar regelmäßig vom statistischen Landesamt und der Industrie- und Handelskammer oder dem Marktforschungsunternehmen Nielsen erhoben, „diese Zahlen erlauben aber keinerlei Rückschlüsse auf die genaue Kaufkraft in kleinräumigen Teilbereichen des Stadtgebietes Tönisvorst“, so die Verwaltung. Da auch zum Einkaufsverhalten der Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter am Standort Bahnstraße keine Zahlen vorlagen, wurde eine Umfrage unter den Mitarbeitern veranlasst. Alle 80 Mitarbeiter, die in Vollzeit, Teilzeit, in Präsenz, im Homeoffice oder mobilen Arbeiten in unterschiedlichen Umfängen tätig sind, wurden per E-Mail zur Teilnahme eingeladen. Die GUT-Fraktion hatte wissen wollen, ob und wie häufig die Verwaltungsmitarbeiter vor oder unmittelbar nach der Arbeit oder in den Pausen regelmäßig in der St. Töniser Innenstadt einkaufen, gastronomische Angebote nutzen oder Dienstleistungen wahrnehmen und wie viel Geld sie durchschnittlich pro Woche in der Innenstadt ausgeben.