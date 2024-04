Soziales Engagement in St. Tönis Jugendliche fahren zum Spielenachmittag ins Seniorenheim

In Wohnheimen für Senioren ist die Beschäftigung der Bewohner durchaus eine wichtige Herausforderung. Groß ist die Gefahr, dass Monotonie und Langeweile Einzug halten, was insbesondere der geistigen Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner nicht eben gut tut. So gibt es immer wieder Veranstaltungen, um Abwechslung in das Leben der Seniorinnen und Senioren zu bringen.