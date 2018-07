St. Tönis: Jahn-Sportanlage feiert Jubiläum

Vor 60 Jahren wurde die Sportanlage gegründet : Eine Sportanlage feiert Jubiläum

St. Tönis Vor 60 Jahren wurde sie feierlich eingeweiht, die Jahnsportanlage an der Gelderner Straße.

Wer in St. Tönis Sport treibt, kennt die Jahnsportanlage an der Gelderner Straße. Was wurde hier schon gekämpft und mitgefiebert? Siege wurden gefeiert und Niederlagen gemeinsam verschmerzt. Ob Fußball oder Leichtathletik, Tennis, Karate, Boule, Bogen- und Sportschießen, Fitness und Hallenwettkämpfe aller Art – die Jahnsportanlage ist der sportliche Trainings- und Austragungsort in der Stadt.

Der Spielverein, kurz SV St. Tönis, hat hier einen Rasen- und einen Ascheplatz, nutzt die kleine Sporthalle am Ascheplatz für die Karateabteilung und das Wintertraining des Fußballnachwuchs‘. Die DJK Teutonia hat das Leichtathletikstadion von der Stadt gepachtet und dahinter vor einiger Zeit einen Kunstrasenplatz für die Fußballabteilung angelegt. Auch eine Gymnastikhalle gehört zur Vereinsanlage. In unmittelbarerer Nähe liegt der Boule-Platz, den der Club „Pinot“ seit 20 Jahren nutzt.

info Namensgeber der Anlage ist Turnvater Jahn Friedrich Ludwig Jahn (gestorben 1852) war ein Pädagoge, der die deutsche Turnbewegung initiierte. Zahlreiche Turngeräte, wie Reck und Barren wurden von ihm eingeführt. Aber zu Jahns Turnen gehörten auch Laufen, Fechten, Spiel und Tanz. Zudem war Jahn Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung. Die Turnbewegung war von Anfang an mit der Nationalbewegung verknüpft, die sich vor allem gegen die napoleonische Besetzung einsetzte.

Die große Rosentalhalle ist Trainingshalle und Austragungsort für viele sportliche Wettkämpfe. Badminton wird hier gespielt und Handball. Die Halle wird für den Tanzsport genutzt und die Turnerschaft trainiert in ihr mit Jugendlichen die Trendsportart Le Parcour. Außerdem hat das Mandolinen-Orchester einen Vereinsraum in der Rosentalhalle, und im Winter finden etliche Fußballturniere in der Sportstätte statt.

Auch der Tennisclub Grün-Weiß hat sich an der Jahnsportanlage angesiedelt. 1968 bekamen die Grün-Weißen einen Teil des städtischen Grundstücks in Erbpacht. Mit zwei Sandplätzen startete der Spielbetrieb. 1971 kamen zwei Tennisplätze dazu, 1974 nochmals drei und ganz aktuell hat der Club seine Anlage noch einmal um zwei Plätze erweitert.

Ende der 70er Jahre dann bauten auch die Sport- und Bogenschützen „Schießfreunde Freischütz-Tell“ in der Nähe der Jahnsportanlage ihr Vereinshaus mit zwölf Schießständen. Neben Luftgewehr und Luftpistole haben die „Schießfreunde Freischütz-Tell“ eine Abteilung für Bogenschützen. Und gerade hat der Verein sein Angebot noch um eine Sommerbiathlon-Anlage erweitert. In neuerer Zeit haben sich noch das Tenniscenter-Lohrheide und mit dem TC Gesundheitszentrum auch ein Fitnesscenter an der Gelderner Straße angesiedelt.

Die Anfänge der Sportstätte am Ortsrand gehen in das Jahr 1953 zurück. Damals beschloss der Gemeinderat eine neue Raumordnung für St. Tönis. Wo sollen Wohngebiete entstehen, wo ein Platz für den Sport angesiedelt werden? An der Kempener Straße, wie die Gelderner Straße damals noch hieß, war, umgeben von Viehweiden, bereits die DJK Teutonia beheimatet. Die Gemeinde beschloss, das gesamte Gelände von 5,4 Hektar zu kaufen und Sportstätten für die Fußballer und Handballer, Leichtathleten, Turner und Tischtennisspieler anzulegen.

Die für damalige Verhältnisse stolze Summe von 600.000 Mark wurde für das Vorhaben veranschlagt. Im ersten Schritt sollte ein Stadion mit Rasen, einer 400 Meter „Hauptkampfbahn“ und einer Sprunggrube entstehen. Der zweite Schritt sah den Bau einer Turnhalle mit Nebenräumen vor. Diese Halle wurde die größte Turnhalle der damaligen Zeit. Heute ist es die sogenannte „kleine Halle“ am Ascheplatz, die der Spielverein jetzt von der Stadt gepachtet hat. Im dritten Schritt waren ein Parkplatz, ein Turnplatz im Freien und eine Reitbahn geplant.

Was aus diesem dritten Schritt geworden ist, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen. Das Turnen im Freien hat sich nicht durchgesetzt und eine Reitbahn hat es an der Jahnsportanlage nie gegeben. Wie auch immer, im August 1958, also vor genau 60 Jahren, wurde die hochmoderne Sportstätte jedenfalls offiziell eingeweiht. Später kam die Rosentalhalle hinzu, die die ehemals große Halle von 1958 in ihren Ausmaßen noch deutlich übertrumpfte.