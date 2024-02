Private Initiative organisiert das Event in St. Tönis Weihnachtsmarkt mit neuem Konzept

Die Resonanz aus der Bevölkerung sei bereits jetzt überwältigend, viele lokale Unternehmen hätten schon ihre Unterstützung zugesagt. „Auf diese Unterstützung ist der Arbeitskreis natürlich auch angewiesen, da die Vorlaufkosten für die aufzustellenden Holzhütten, die erforderlichen Elektroarbeiten, Beleuchtung und so weiter nicht unerheblich sind“, so die ehemalige Bankangestellte Barbara Reile, die mit ihrer Schwester Dagmar Jakobs für den Arbeitsbereich Controlling und Finanzen die Verantwortung übernommen hat. „Es ist schön zu sehen, wie viel Engagement und Zusammenhalt in unserer Stadt stecken“, so Nicole Klupsch vom Arbeitskreis.