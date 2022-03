Campcorn : Initiative hat 3000 Unterschriften gesammelt

Tönisvorst Die Initiative will mit einem Bürgerentscheid erreichen, dass das Tönisvorster Schulzentrum Corneliusfeld saniert wird und die landwirtschaftliche Nutzfläche am Wasserturm nicht mit neuen Schulhäusern bebaut wird.

„Wir haben jetzt 3000 Unterschriften“, sagt Stephanie Wickerath von der Initiative Campcorn (Campus Corneliusfeld), die sich dafür einsetzt, dass das Tönisvorster Schulzentrum Corneliusfeld erhalten bleibt und saniert wird. Außerdem will die Initiative, dass die landwirtschaftliche Nutzfläche am Wasserturm nicht mit neuen Schulhäusern bebaut wird.

Am Dienstag, 29. März, will die Initiative die unterschriebenen Blätter Bürgermeister Uwe Leuchtenberg (SPD) am Rathaus Bahnstraße übergeben. „Wir hoffen, dass wir bis dahin sogar 3500 Unterschriften zusammen haben“, sagt Burkhard Kuphal, einer der Initiatoren des Bürgerbegehrens, „und die Politik erkennt, dass unsere Alternative zu den Schulneubauten am Wasserturm aus finanziellen und ökologischen Gründen dem Wunsch sehr vieler Wähler und Wählerinnen entspricht.“

Die Initiative habe zunächst nicht damit gerechnet, dass sie in so kurzer Zeit so viel Fürsprache für den Erhalt des Schulzentrums und des regionalen Grünzugs am Wasserturm bekommen – „aber die Leute haben unser Büro im Vereinshaus der Turnerschaft im Februar quasi gestürmt“, sagt Susanne Ollesch, die ebenfalls zu den Initiatoren gehört. Nun hoffen die Mitglieder der Initiative, dass der Bürgerentscheid zusammen mit der Landtagswahl am 15. Mai durchgeführt werden kann.