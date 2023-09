Familie Hübecker aus St. Tönis Trödel-Marathon für den guten Zweck

Es hat sich so viel angesammelt, dass ein einziger Tag gar nicht ausreichen wird – und so wollen Rolf und Gudrun Hübecker vom 18. bis 28. Oktober an allen zehn Tagen in ihrem Carport und in der Garage dahinter an der Rosenstraße 77a in St. Tönis ihre Waren feilbieten. Jeder Tag soll ein bestimmtes Thema bekommen (siehe Info). Mal werden kleine (und große) Jungs und Mädchen fündig, wenn Modellautos in verschiedenen Größen oder Bierkrüge und besondere Gläser angeboten werden, mal trennt sich Gudrun Hübecker von ihren Handtaschen. Die Zahl ist erstaunlich: 500 Stück sind im Laufe der Jahre zusammengekommen und stammen aus aller Welt – denn die Hübeckers reisen gern. Dann wieder gibt es einen Tag, bei dem Sammler fündig werden, denn dann gibt es Ersttagsbriefe und besondere Briefmarken, an einem Tag werden Bilder mit und ohne Rahmen in allen Größen angeboten.