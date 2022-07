Ehemaliges Hospital in St. Tönis : Hausarztpraxis gehört nicht mehr zum MVZ

Dr. Silvica Draghiciu bleibt in ihren Praxisräumen und will die gleichen Leitsungen anbieten wie vorher. Foto: Draghiciu Foto: Draghiciu

St. Tönis Die Allgemeinmedizinerin Dr. Silvica Draghiciu macht sich selbstständig, bleibt aber an der Hospitalstraße 2. Was die MVZ-Betreiber, die Alexianer, dazu sagen.

Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) der Alexianer im ehemaligen St. Töniser Krankenhaus hat eine Ärztin weniger: Dr. Silvica Draghiciu, Fachärztin für Allgemeinmedizin, ist nach gut einem Jahr als Ärztin im MVZ mit einer eigenen Hausarztpraxis in die Selbstständigkeit gestartet. Lange suchen müssen sie ihre Patienten allerdings nicht, denn Silvica Draghiciu bleibt in den Räumen an der Hospitalstraße 2. Alle gewohnten Leistungen biete sie weiter an, einschließlich der Hausbesuche, Ultraschall, Belastungs-EKG bis hin zu den Covid-Impfungen. Auch das Personal um Teamleiterin Jessica Beyer bleibe im Prinzip dasselbe, so die 36-Jährige in einer Pressemitteilung.

„Die größte Umgewöhnung werde ich wohl haben. Als Unternehmerin bin ich jetzt für die Anliegen meiner Patienten und Angestellten alleinige Ansprechpartnerin. Das sehe ich vor allem als Chance, vieles direkter gestalten zu können.“ Die Geschäftsführung des MVZ der Alexianer habe sie im Übergang nach Kräften unterstützt. „Dafür bin ich dankbar und werde den fachlichen Austausch mit den Kollegen im Sinne meiner Patienten gerne weiterführen“, so die Ärztin.

Info Die Alexianer in Tönisvorst Hospital Die Alexianer haben den stationären Krankenhausbetrieb in St. Tönis mit 55 Betten in der Abteilung Innere Medizin und sieben Betten in der Chirurgie zum 1. Januar 2021 eingestellt. Hospitalstraße 2 In dem Gebäude betreiben die Alexianer derzeit eine Rehabilitationsklinik für Geriatrie sowie das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ), das wie eine Praxisgemeinschaft organisiert ist.

Auf die Fragen unserer Redaktion, ob Silvica Draghiciu die erste Ärztin ist, die das MVZ in Richtung Selbstständigkeit verlässt, ob es Überlegungenen gibt, dass sich weitere Ärzte des MVZ an der Hospitalstraße selbstständig machen, welche Pläne es für das Gebäude an der Hospitalstraße gibt und welche Gebäudeteile derzeit leer stehen, antwortet ein Alexianer-Sprecher nicht. „Wir sind froh, dass Frau Dr. Draghiciu ihrer beruflichen Wahlheimat Tönisvorst treu bleibt und wir dazu beitragen konnten, dass dieser wertvolle Hausarztsitz am Ort erhalten bleibt. Wir haben es immer – insbesondere für die Patientinnen und Patienten – als vorteilhaft angesehen, dass es eine Vielzahl ambulanter fachärztlicher Angebote an einem Ort gibt“, so der Alexianer-Sprecher. „Das MVZ deckt in Tönisvorst die Fachgebiete Chirurgie (mit BG-Ambulanz), Orthopädie, Urologie, Neurologie und Psychiatrie mit sechs Fachärztinnen und -ärzten ab. Damit bleiben die Alexianer ein wesentlicher Bestandteil der ambulanten fachärztlichen Versorgung in Tönisvorst.“