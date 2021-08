In St Tönis : GUT will Bäume und Ladestationen am „Neuen Markt“

GUT will Bäume und Ladestationen am „Neuen Markt“

In St Tönis

St Tönis Die GUT-Fraktion fordert mehrere Baumbeete in St. Tönis. Außerdem will sie, dass mindestens 15 Ladestationen für Elektrofahrzeuge eingerichtet werden.

Die Tönisvorster GUT-Fraktion beantragt, dass die Fläche zwischen Alter Graben und Ringstraße durch Bäume begrünt wird. „In den ursprünglichen Planungen zur Umgestaltung der damaligen sogenannten Parkpalette war von einer intensiven Begrünung, wie sie teilweise vorher vorhanden gewesen ist, die Rede. Die Erwartung, dass diese Begrünung erfolgt, besteht in der breiten Öffentlichkeit bis heute“, so die GUT.

„Die GUT wünscht sich die Schaffung von mindestens acht Baumbeeten in einer geeigneten Größe. Uns ist klar, dass aufgrund der Vornutzung des Geländes der Baugrund nicht überall gut geeignet ist und es auch vorhandene unterirdische Infrastruktur gibt, die man berücksichtigen muss“, erläutert der stellvertretende Fraktionssprecher Aleksander Weber. Dort könne man gegebenenfalls auf Hochbeete mit umlaufender Sitzmöglichkeit ausweichen. „Es sollen schnell wachsende Bäume, die gegenüber den Anforderungen des sich verändernden Stadtklimas, widerstandsfähig sind, gepflanzt werden. Diese sollen auch möglichst viel Schatten spenden und CO² speichern können“, so die GUT.

Um das Einkaufserlebnis zu verbessern und den Änderungen in der Art der Fortbewegung vieler Kundinnen und Kunden in der Innenstadt Rechnung zu tragen, fordert die GUT zudem, mindestens 15 Ladestationen für Elektrofahrzeuge (Fahrräder und Autos) einzurichten. „Dazu können viele verschiedene Förderprogramme des Landes und des Bundes, mit teilweise über 5000 Euro pro Ladepunkt in Anspruch genommen werden.“ Zudem sollen große Stellflächen für Lastenfahrräder geschaffen werden.