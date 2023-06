Spendensammlung für Hilfsorganisation Wie ein St. Töniser Waisenkindern mit einem Golfturnier hilft

Wenn der St. Töniser Wilfried Kahles über sein Engagement für die HIlfsorganisation Hummaid redet, ist sofort zu spüren, mit wieviel Herzblut er dabei ist. „Ich habe ein wirklich gutes Leben, ich habe eine Familie, einen guten Job gehabt, lebe in Sicherheit, einem Haus und hatte immer genug zu Essen. Ich weiß das alles sehr zu schätzen, zumal ich in den Jahren auch oft in Regionen war, in denen das weniger selbstverständlich ist als hier. Das gilt natürlich vor allem für weite Teile Afrikas“, erzählt er. Darum habe er, als er in Rente ging, „etwas zurückgeben wollen“, wie er sagt.