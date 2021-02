Ludwig-Jahn-Straße in St. Tönis : Wohnraum mit Aufzug und Stellplatz in Innenstadtlage

Wohnraum mit Aufzug und Stellplatz in Innenstadtlage

Ludwig-Jahn-Straße in St. Tönis

Keinen schönen Anblick bietet das Gebäude an der Ludwig-Jahn-Straße 6, das seit Jahrzehnten leersteht. Foto: Bianca Treffer

St. Tönis Neues, innenstadtnahes Wohnen entsteht an der Ludwig-Jahn-Straße 6 in der Apfelstadt. Dahinter steht die Global Bau Gruppe aus St. Tönis. Fertigstellung soll im Spätsommer nächsten Jahres sein.

Eine vergilbte Cola-Dose mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum von Dezember 1994. Ein Stadtanzeiger vom 30. September 1993 und auf den Hausanschlüssen Plomben der Stadtwerke von März 2001. Alles Zeichen für einen Leerstand über Jahrzehnte. Auch von außen ist das Haus an der Ludwig-Jahn-Straße 6 keine Schönheit mehr. „Man kann es wirklich als Schandfleck bezeichnen“, sagt Thomas Severin von der „Global Bau“-Gruppe. Doch das wird sich in Kürze ändern. Das Tönisvorster Unternehmen hat das Haus im Oktober 2019 von der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft (GWG) gekauft, nachdem es durch einen Zeitungsartikel auf das seit Langem leerstehende ehemalige Sechs-Familien-Wohnhaus aufmerksam geworden war.

„Das Haus war bei der Stadt Tönisvorst schon gar nicht mehr als Wohnhaus registriert“, berichtet Severin. Hatte die „Global Bau“-Gruppe zunächst noch mit einer Sanierung geliebäugelt, so stellte sich dies nach einer eingehenden Untersuchung des Baukörpers als ein Fass ohne Boden heraus. Daher fiel die Entscheidung für Abriss und Neubau. Geplant ist nun ein Vier-Familien-Haus. Statt der bestehenden drei Geschosse wird es dreieinhalb Etagen geben. Zudem soll eine Durchfahrt in den Innenhof geschaffen werden. Dort entsteht für jede der vier vorgesehenen Parteien ein Stellplatz für ein Auto. Zudem soll der Innenbereich begrünt werden, sodass die Bewohner von der Terrasse beziehungsweise dem Balkon aus nicht nur auf Autos, sondern auf etwas Grünes blicken. „Innenstadtlage mit eigenem Parkplatz ist schon etwas Besonderes“, sagt Michael Todor, Geschäftsführer der „Global Bau“-Gruppe.

Das Haus an sich wird barrierearm gebaut und erhält einen Aufzug. Im Erdgeschoss ist eine 60 Quadratmeter große 2,5-Zimmer-Wohnung vorgesehen. In der ersten und der zweiten Etage stehen jeweils 85 Quadratmeter zur Verfügung. Es handelt sich dabei um 3,5 Zimmer große Wohnungen. Die Dachgeschosswohnung liegt bei 72 Quadratmetern.

Durch seine Verklinkerung soll sich das neue Gebäude harmonisch in das Umfeld einpassen. Mit der Architektin Angelika Feller hat die „Global Bau“-Gruppe eine erfahrene Partnerin im Boot. Das Investitionsvolumen des gesamten Bauvorhabens beträgt 1,26 Millionen Euro. Die Baugenehmigung liegt bereits vor. Mit dem Rückbau des Altgebäudes geht es in den nächsten Tagen los.

Aufgrund der Abrisstätigkeiten wird es im Baustellenbereich an der Ludwig-Jahn-Straße zu teilweisen Behinderungen oder Sperrungen kommen. Die „Global Bau“-Gruppe rechnet damit, dass das beauftragte Viersener Abrissunternehmen Dickhof bis Mitte März den Rückbau erledigt hat. In den kommenden Tagen wird sich endgültig entscheiden, ob an der Ludwig-Jahn-Straße Eigentums- oder Mietwohnungen entstehen. Tatsache ist schon jetzt: Die Nachfrage nach dem Wohnraum ist groß. Mit der Fertigstellung rechnet die „Global Bau“-Gruppe im Spätsommer 2022.