Einsatz am Wilhelmplatz : Geplatzter Wasserboiler sorgt für Feuerwehreinsatz in St. Tönis

Etliche Feuerwehrfahrzeuge standen am Freitagmorgen vor dem Gebäude am Wilhelmplatz in St. Tönis. Foto: Giesen

St. Tönis Großer Schreck am Freitagmorgen am Wilhelmplatz in St. Tönis: In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses war ein elektrischer Wasserboiler geplatzt.

Da es einen lauten Knall gab und Wasser mit großem Druck aus dem Gerät spritzte, alarmierte die Bewohnerin die Feuerwehr. Weil das Einsatzstichwort „Wohnungsbrand“ lautete, rückten zunächst die Löschzüge St. Tönis und Vorst aus – „wobei die Kollegen aus Vorst wieder abdrehen konnten, als die Kameraden aus St. Tönis eintrafen und sahen, dass es nicht brannte“, sagt Feuerwehrsprecher David Bräuning.

Die Feuerwehrleute drehten das Wasser ab und beruhigten die verschreckte Bewohnerin, die auch vom Rettungsdienst untersucht wurde, aber keine Verletzungen erlitten hatte. „Nach einer Viertelstunde war der Einsatz wieder beendet“, sagt Bräuning.

Auf dem Wilhelmplatz standen eine Handvoll Einsatzfahrzeuge, was zunächst an das Feuer im Nebenhaus Anfang Dezember erinnerte. Dort hatte sich ein Brand blitzschnell von der Terrasse aus in die Küche der Pizzeria „I Due“ ausgebreitet, Rauch und Ruß zerstörten zudem den gesamten Gastraum. Die Pizzeria hat inzwischen ein neues Zuhause an der Benrader Straße gefunden.

(msc)