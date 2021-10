Late-Night-Shopping : Farb-Spektakel in der St. Töniser Lichternacht

St. Tönis Der Verein „St. Tönis erleben“ organisiert die beliebte Veranstaltung am Freitag, 5. November. Die Geschäfte sind länger geöffnet.

Die beliebte Lichternacht in St. Tönis findet wieder statt: Am Freitag, 5. November, gibt es in der St. Töniser Innenstadt eine ganz besondere Lichtstimmung, Gebäude werden auf vielfältige Weise spektakulär beleuchtet. Das teilt der Verein „St. Tönis erleben“ mit, der die Lichternacht organisiert. An diesem Abend gibt es zudem die Möglichkeit des Late-Night-Shoppings mit verlängerten Öffnungszeiten.