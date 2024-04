Neues Angebot in St. Tönis Frühjahrsmarkt auf dem Obsthof wird gut angenommen

Der Frühjahrsmarkt auf dem Obsthof fand in diesem Jahr erstmalig statt. „Die Resonanz von den Ausstellern und den vielen Besuchern auf unseren Adventsmarkt war so positiv und der Wunsch nach einer weiteren Veranstaltung groß. Daher haben wir uns überlegt, einen zweiten Markt zu veranstalten. Im April finden meist noch nicht so viele Veranstaltungen statt, daher passte dieser Zeitpunkt gut für uns“, erklärte Obsthofbetreiberin Huhndorf.