St. Tönis: Erste Wohnungen sind bald bezugsfertig

St. Tönis Im März soll die Sanierung des Hauses an der Leipziger Straße, das die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft des Kreises 2016 gekauft hat, abgeschlossen sein. Die anderen drei Häuser im Besitz der GWG werden ebenfalls saniert.

Viele Bürger fragen sich seit Jahren, was mit den Häusern an der Rue de Sees 13 und 17, an der Ludwig-Jahn-Straße und an der Leipziger Straße 70 los ist. Seit etwa 15 Jahren stehen sie leer und das, obwohl dem St. Töniser Wohnungsmarkt Mietwohnungen in zentraler Lage fehlen. Nun aber tut sich etwas. Das Haus an der Leipziger Straße wird seit Monaten kernsaniert. Im März nächsten Jahres sollen die ersten Mieter in die insgesamt 14 Wohnungen einziehen können.