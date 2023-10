„St. Tönis erleben“ lädt ein Lichternacht soll Innenstadt beleben

St. Tönis · Das Event ist ein Klassiker unter den Veranstaltungen in der St. Töniser Innenstadt. Die präsentiert sich am 3. November in stimmungsvollem Licht. Was geboten wird und wie sich der Verein „St. Tönis erleben“ aufgestellt hat.

26.10.2023, 12:00 Uhr

Mit ihren zahlreichen Lichtinstallationen lockt die Lichternacht immer wieder viele Besucher in die St. Töniser Innenstadt. Foto: Kurt Lübke

Die ohnehin schon hübsche St. Töniser Innenstadt wird am Freitagabend, 3. November, noch hübscher: Rund 200 Scheinwerfer und Lichtinstallationen werden dann wieder für ein farbenfrohes Ambiente sorgen. Der Werbering „St. Tönis erleben“ lädt wieder zur beliebten Lichternacht ein. Mit Beginn der Dunkelheit geht es los und dauert „bis irgendwann gegen 21 oder 22 Uhr, das entscheiden am Ende die Besucher“, sagt Christian Zoch, Vorsitzender von „St. Tönis erleben“. Veranstaltungen wie die Lichternacht sollen zeigen: „„St. Tönis erleben‘ hat noch Puls – hier regt sich gerade etwas“, sagt Zoch, der im März dieses Jahres zum neuen Vorsitzenden des Vereins gewählt wurde, nachdem es bei „St. Tönis“ erleben in den vergangenen Jahren viele Wechsel im Vorstand gegeben hatte und einige einst beliebte Veranstaltungen nicht stattgefunden hatten.