Einbruch in St. Tönis Einbrecher sperren Hund im Badezimmer ein

Wie die Polizei berichtet, kam es am frühen Freitagnachmittag in St. Tönis zu einem Einbruch in das Einfamilienhaus eines Ehepaares an der Straße „Auf dem Haspel“. Hierbei gelangten die bislang unbekannten Täter zunächst offensichtlich in den Garten des Hauses und hebelten dort aus zunächst die Tür zu einem Wintergarten und anschließend die dahinterliegende Terrassentür auf. Im Haus schlossen sie dann den Hund des Ehepaares im Badezimmer ein und durchwühlten anschließend mehrere Schränke.