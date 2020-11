Kostenpflichtiger Inhalt: Westring in St. Tönis : Stadt wartet auf Entwürfe für Neubau

Seit 1998 ist die ehemalige SVG-Tankstelle am Westring geschlossen. Gebäude und Gelände verkommen zusehens. Foto: Norbert Prümen

St. Tönis An der ehemaligen SVG-Tankstelle am Westring in St. Tönis tut sich seit Jahren nichts. Das Areal ist eingezäunt und präsentiert sich nach wie vor in einem wenig ansehnlichen Zustand. Der Stadtverwaltung sind die Hände gebunden.