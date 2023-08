Serie: Warum heißt meine Schule so? Rupert-Neudeck-Schule sieht Nächstenliebe als Auftrag

Wer war Rupert Neudeck? Für viele Menschen ist das eine schwierige Frage. Der Name ist bekannt, kann aber von Vielen nicht zugeordnet werden. Mit der Ergänzung „Cap Anamur“ fällt vor allem bei vielen Älteren der Groschen. Der 1939 in Danzig geborene Journalist, der nach dem Krieg in Troisdorf lebte, ist Gründer der Hilfsorganisation Cap Anamur und kreuzte in den späten 70er-Jahren mit dem gleichnamigen Schiff im Südchinesischen Meer. Tausende „Boat People“, Vietnamesen, die vor Krieg und Vietkong in oft kleinen Booten auf das Meer flüchteten, nahm er auf, versorgte sie medizinisch und brachte sie dann nach Europa oder in die USA.