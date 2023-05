Los geht’s mit der Beachparty am Mittwochabend Die Hoteser in Benrad holen ihr Jubiläumsschützenfest nach

Am Sonntagmorgen ist zunächst Antreten an der Pfarrkirche und dann Marsch zum Friedhof mit anschließender Kranzniederlegung. Danach geht es zurück in die Pfarrkirche zur Heiligen Messe, dann ist Rückmarsch zum Festplatz in Unterweiden. Am Mittag um 14 Uhr beginnt am Festzelt der Festumzug durch die Honschaft. Von dort geht es über die Steinheide und St. Tönis zu König Peter Böhm zur Frontabnahme. Der Festumzug, an dem auch die Nachbarbruderschaften des Bezirksverbandes und die St. Töniser Schützenvereine teilnehmen, zieht anschließend zum General Stephan Brauers und dann zum Paradeplatz am Festzelt, wo für 17 Uhr die Parade geplant ist. Im Anschluss findet der Ausklang des Schützenfestes mit DJ im Zelt statt.