Versammlung in St. Tönis : Demo auf dem Rathausplatz zeigt Corona die Rote Karte

Die Teilnehmer wollen Corona die Rote Karte zeigen (Symbolfoto). Foto: dpa/Patrick Seeger

St. Tönis Am Freitag findet in St. Tönis eine Demo gegen Corona und für das Impfen und die Maßnahmen statt. Teilnehmen kann jeder ohne Anmeldung. Die Polizei hat die Versammlung genehmigt.

Corona die Rote Karte zeigen möchte Guido Beckers am heutigen Freitag um 18 Uhr auf dem Rathausplatz in St.Tönis – und hofft auf möglichst viele Mitstreiter. „Mehr als 50 Teilnehmer wären schön, vielleicht werden es sogar 100“, sagt der 60-Jährige, der bei der Polizei eine stationäre Versammlung angemeldet hat, wie eine Sprecherin der Kreispolizeibehörde Viersen bestätigt.

„Ich bin gegen Corona, habe mich impfen lassen und halte mich an die Regeln, um dazu beizutragen, zur Normalität zurückkehren zu können“, sagt Beckers. Er ärgere sich über das Virus, aber auch über die, die sich nicht solidarisch zeigen, über Schwurbeleien und diejenigen, „die ohne eigenes Zutun alle Schutzmaßnahmen am liebsten sofort aufgehoben wissen wollen, über die, die sich nicht impfen lassen wollen – aus mir absolut nicht nachvollziehbaren Gründen“, schreibt Beckers in seinem Aufruf, den er in den Sozialen Medien geteilt hat. Er rege sich auf über diejenigen, „die lieber Schwurblern, gerne auch solche vom rechten Rand, Reichsbürgern oder gar bekennenden Nazis hinterherlaufen“.

Auslöser für seinen Entschluss, eine Versammlung anzumelden, sei der Zeitpunkt gewesen, als kürzlich die ersten Menschen auf die Straße gingen, „um der Coronadiktatur ihre Meinung zu geigen“. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, gab es am Abend des 4. Februar einen nicht angemeldeten sogenannten Spaziergang durch die St. Töniser Innenstadt mit neun Teilnehmern. Beckers sagte sich: „Jetzt gehe ich auf die Straße, Farbe bekennen.“ Und das mit einer Roten Karte, mehrere Exemplare aus Pappe hat er für die Teilnehmer an seiner Versammlung vorbereitet. Die Rote Karte zeige er all denen, wegen derer „sich die Gesellschaft seit zwei Jahren, und immer wieder aufs Neue, im Kreis dreht. Das aber ist in einer Einbahnstraße blöd – denn so versperrt man sich den einigen Ausgang. Und auf dem Weg raus aus dieser Einbahnstraße stehen eben die Corona-Leugner, Impfverweigerer und Querdenker.“