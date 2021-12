Am alten Wasserturm in St. Tönis : Das Campus-Projekt und die Umwelt

Die Ackerfläche zwischen altem Wasserturm, Vorster Straße (links) und Düsseldorfer Straße ist im Regionalplan noch als Regionaler Grünzug ausgewiesen. Foto: Norbert Prümen

St. Tönis Die Fläche in St. Tönis, auf der Neubauten für die Stadtverwaltung und zwei weiterführende Schulen errichtet werden sollen, liegt in einem regionalen Grünzug. Was das bedeutet, war jetzt Thema im Umweltausschuss.